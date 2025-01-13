ＡＮＺ、利下げ時期予想を２月に前倒し

オーストラリアＡＮＺ、利下げ時期予想を２月に前倒し金融国・地域オーストラリア業種金融関連タグオーストラリア金融一般マクロ経済ＣＰＩ浙江の12月ＣＰＩ、0.1％上昇中国浙江経済マクロ経済統計遼寧の12月ＣＰＩ、11カ月ぶり下落中国遼寧経済マクロ経済統計広東省の12月ＣＰＩ、４カ月連続のマイナス中国広東経済マクロ経済統計北京の12月ＣＰＩ、0.4％下落＝２カ月連続中国北京経済マクロ経済統計【年始インタビュー】物価上昇緩やかに継続 25年の東南アジア経済動向（下）ASEAN経済マクロ経済ＡＮＺ、利下げ時期予想を２月に前倒しオーストラリア金融マクロ経済金融一般オーストラリアの最新ニュース電力卸売価格、昨年４ＱはＮＳＷなどで２倍にオーストラリア公益電力・ガス・水道政策・法律・規制〔政治スポットライト〕選挙争点に気候変動が再浮上、原発批判もオーストラリア政治保健医療電力・ガス・水道環境政治一般政策・法律・規制選挙テイクオフ：大みそかは息子の学友フ…オーストラリア社会社会一般各国・地域のトップ記事香港本土出身者の住宅購入が急増PICK UP建設統計不動産建設・プラントミャンマー長引く闘争、幻滅する市民PICK UP政治政治一般政策・法律・規制軍事外交中国中国経済４％台成長の見方PICK UP独自経済マクロ経済政策・法律・規制各国・地域のトップ記事一覧へ