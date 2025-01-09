車部品の無錫振華、武漢でＮＥＶ部品増産へ

中国湖北車部品の無錫振華、武漢でＮＥＶ部品増産へ車両NEW国・地域中国湖北業種車両関連タグ中国自動車車部品設備投資関連トピックス・特集・連載中国ＥＶの世界戦略中国ＥＶの世界戦略車部品の無錫振華、武漢でＮＥＶ部品増産へ中国湖北車両自動車設備投資車部品NEW力帆の24年販売４割増、２年ぶりプラス中国重慶車両統計自動車NEW車販売目標達成が３割止まり 24年実績、過度に高い設定響く中国車両統計自動車政策・法律・規制NEW江淮汽車の12月販売、３カ月連続マイナス中国安徽車両統計自動車NEWＢＹＤ、王朝ブランド初のＭＰＶ「夏」発売中国深セン車両自動車NEW福田汽車の24年販売、61.4万台で目標未達中国北京車両統計自動車NEW中国の最新ニュース家電買い替え補助金、対象拡大して継続中国経済マクロ経済自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機その他製造政策・法律・規制南方航空、深セン―成田線を２月から再開中国深セン運輸空運NEW日産の24年新車販売は12％減、６年連続減少中国車両統計自動車NEW各国・地域のトップ記事中国車販売目標達成が３割止まりPICK UP車両統計自動車政策・法律・規制NEW香港西九文化区に住宅2000戸建設PICK UP建設不動産建設・プラント観光文化・宗教政策・法律・規制NEW台湾12月輸出額は２番目高水準PICK UP経済マクロ経済貿易統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ