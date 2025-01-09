三菱ＵＦＪ銀、越で初の脱炭素支援ローン

ベトナム三菱ＵＦＪ銀、越で初の脱炭素支援ローン金融国・地域ベトナム業種金融関連タグベトナム日本金融一般倉庫陸運海運関連トピックス・特集・連載アジアで進む脱炭素アジアで進む脱炭素三菱ＵＦＪ銀、越で初の脱炭素支援ローンベトナム金融金融一般倉庫陸運海運ゼロボード、地場ＥＳＧコンサルと提携覚書ベトナム経済マクロ経済ＩＴ一般環境脱炭素化へ官民が協業模索 ＪＣＭ活用も、カーボン国際会議インドネシア経済マクロ経済環境政策・法律・規制アスエネの排出量クラウド、ＳＭＢＣが導入インドネシアＩＴＩＴ一般金融一般環境原発の発電能力6500万ｋＷへ、建設推進で中国公益石油・石炭・ガスインフラ電力・ガス・水道設備投資建設・プラント環境政策・法律・規制三井物産が地域冷房展開 タイで民間初の大型事業タイ公益電機インフラ電力・ガス・水道建設・プラント環境ベトナムの最新ニュース24年の新規設立企業、３年ぶり減少に転落ベトナム経済統計労働者の平均月収、24年は8.6％増ベトナム経済マクロ経済統計社会一般ハイフォン市経済、10年連続で２桁成長ベトナム経済マクロ経済統計各国・地域のトップ記事シンガポール【年始インタビュー】米中経済動向の影響大独自PICK UP経済マクロ経済更新香港サイバー安保法案、立法会で審議開始PICK UPＩＴＩＴ一般通信インフラ社会一般政策・法律・規制台湾聯発科技、エヌビディアとＳｏＣ共同設計PICK UPＩＴＩＴ一般電子・コンピューター各国・地域のトップ記事一覧へ