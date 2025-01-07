家計債務ＧＤＰ比が減少、救済措置が奏功で

タイ家計債務ＧＤＰ比が減少、救済措置が奏功で経済国・地域タイ業種経済関連タグタイマクロ経済財政ＧＤＰ家計債務ＧＤＰ比が減少、救済措置が奏功でタイ経済マクロ経済財政ホーチミン市のＧＤＰ、24年は７％増ベトナム経済マクロ経済貿易統計その他サービス観光小売り24年成長率7.09％、前年から２ポイント加速ベトナム経済マクロ経済統計24年成長率7.1％、輸出けん引 10～12月7.6％、２年ぶり高水準ベトナム経済マクロ経済統計24年の財政赤字、対ＧＤＰ比2.29％インドネシア経済マクロ経済財政【続・政経ウオッチ】2025年はインドネシア正念場の年インドネシア経済マクロ経済社会一般政策・法律・規制タイの最新ニュース即席麺ママー、10億バーツ投じ生産能力増強タイ食品食品・飲料設備投資25年も不動産不況続く＝金融・証券各社予測タイ建設金融一般証券不動産タイのホテル火災、宿泊の邦人死者２人にタイ社会社会一般事件各国・地域のトップ記事シンガポール日本製の矯正ヘルメット、海外治療に初採用PICK UP医薬保健医療その他製造NEW中国100都市の新築住宅価格、16カ月連続上昇PICK UP建設マクロ経済統計不動産建設・プラント政策・法律・規制香港12月ＰＭＩは51.1、楽観圏を維持PICK UP経済マクロ経済貿易統計各国・地域のトップ記事一覧へ