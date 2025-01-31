ASEAN【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（11月）インドネシアなど３カ国で高い伸び経済国・地域ASEAN業種経済関連タグシンガポールマクロ経済統計貿易関連トピックス・特集・連載グラフでみるＡＳＥＡＮ貿易統計24年４～12月コメ輸出、インドネシアが最多ミャンマー農水貿易統計食品・飲料農林・水産25年成長率、５％前後見通し 米政策などがリスク、内需は堅調マレーシア経済マクロ経済貿易統計金融一般【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（11月） インドネシアなど３カ国で高い伸びASEAN経済マクロ経済貿易統計ＮＺ12月貿易収支、赤字２億＄に縮小ニュージーランド経済マクロ経済貿易統計豪の対中輸出額９％減少、外交関係改善でもオーストラリア経済マクロ経済貿易統計鉄鋼・金属農林・水産鉱業24年の国境貿易６％増、輸出が３年ぶり増加タイ経済マクロ経済貿易統計グラフでみるＡＳＥＡＮ【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（11月） インドネシアなど３カ国で高い伸びASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（11月） 輸出５％減、８カ月ぶりのマイナスにASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】新車販売（11月） タイなど主要３市場の不振継続ASEAN車両統計自動車【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（11月） ３カ国で上昇率加速ASEAN経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（10月） タイやインドネシアなどが好調ASEAN経済マクロ経済貿易統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（10月） 輸出６％増、７カ月連続でプラスASEAN経済マクロ経済貿易統計シンガポールの最新ニュース【年始インタビュー】新政権は内政・外交で安定的 シンガポールの政治展望（上）シンガポール政治政治一般NEW24年の民間住宅賃料、４年ぶりに前年割れシンガポール建設統計不動産新たに２社が上場廃止か、大株主が買収提案シンガポール金融食品・飲料金融一般証券不動産各国・地域のトップ記事シンガポール【年始インタビュー】新政権は内政・外交で安定的独自PICK UP政治政治一般NEW韓国25年のＥＶ補助金やや縮小PICK UP車両自動車環境政策・法律・規制車部品タイブランド化で持続可能な発展独自PICK UP農水農林・水産社会一般環境各国・地域のトップ記事一覧へ