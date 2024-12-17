入国前結核検査６月にも、日本政府が検討

インドネシア入国前結核検査６月にも、日本政府が検討社会NEW国・地域インドネシア業種社会関連タグインドネシア日本保健医療観光政策・法律・規制社会一般関連トピックス・特集・連載アジア渡航・交通情報アジア渡航・交通情報入国前結核検査６月にも、日本政府が検討インドネシア社会保健医療観光社会一般政策・法律・規制NEWエアロＫ、仁川―ハノイ線を新規就航韓国運輸空運乗り継ぎビザなし入国、滞在日数と地域拡大中国社会観光社会一般政策・法律・規制モルディビアン航空、１月に中国４路線就航モルディブ運輸空運大みそかの深セン湾検問所、24時間開放へ香港運輸陸運観光イベント政策・法律・規制「ソウルに安心して来て」市長が安全強調韓国観光観光政治一般インドネシアの最新ニュースヒューマンリソシア、建築学生の就業支援へインドネシアＩＴＩＴ一般インフラ建設・プラント雇用・労務日本式排煙装置の販路開拓へ アステム、政府調達カタログ掲載インドネシア製造その他製造不動産建設・プラントNEW紀伊國屋書店、首都南部スナヤンに３号店インドネシア商業小売りNEW各国・地域のトップ記事台湾小売業の売上高が過去最高PICK UP経済マクロ経済統計卸売り小売り外食・飲食NEW韓国尹氏に迫る「内乱罪」捜査PICK UP政治政治一般NEWタイＤＸ戦略で業界変革を推進PICK UP運輸ＩＴ一般陸運NEW各国・地域のトップ記事一覧へ