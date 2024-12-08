11月の掘削機販売18％増、８カ月連続プラス

中国11月の掘削機販売18％増、８カ月連続プラス製造NEW国・地域中国業種製造関連タグ中国機械その他製造建設・プラント統計貿易インフラ貿易統計11月の掘削機販売18％増、８カ月連続プラス中国製造貿易統計その他製造機械インフラ建設・プラントNEW輸出額、11月で２番目高水準 新興ハイテクの商機継続で台湾経済マクロ経済貿易統計NEW10月の経常収支、97.8億米ドル黒字韓国経済マクロ経済統計NEW経常黒字２兆４千億円、サービス収支は赤字日本経済マクロ経済貿易統計電子・コンピューター観光NEWトヨタの11月販売７％増、10カ月ぶりプラス中国車両貿易統計自動車25年の乗用車販売２％減へ、招銀国際中国車両マクロ経済貿易統計自動車中国の最新ニュース北京の新型エネ貯蔵、27年に売上高千億元へ中国北京公益マクロ経済電力・ガス・水道政策・法律・規制NEWロータス、武漢グローバル本部が25年完成へ中国湖北車両自動車設備投資建設・プラントNEW湯氏供応鏈、斯年智駕と自動運転分野で提携中国浙江運輸自動車ＩＴ一般陸運海運NEW各国・地域のトップ記事中国高まり続けるマラソン熱経済マクロ経済統計その他サービス観光スポーツ政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW香港日本の伝統工芸が香港に集結独自PICK UP経済マクロ経済その他製造イベント文化・宗教政策・法律・規制小売りNEW台湾輸出額、11月で２番目高水準PICK UP経済マクロ経済貿易統計NEW各国・地域のトップ記事一覧へ