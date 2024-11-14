ハノイの24年成長率、6.5％に上昇

ベトナムハノイの24年成長率、6.5％に上昇経済NEW国・地域ベトナム業種経済関連タグベトナムマクロ経済統計政策・法律・規制ＧＤＰハノイの24年成長率、6.5％に上昇ベトナム経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW３年連続で電気代補助を公約 豪政府、インフレ助長批判もオーストラリア経済マクロ経済統計電力・ガス・水道金融一般政策・法律・規制NEW家計・企業・政府の負債、計5800兆ウォン韓国経済マクロ経済統計金融一般財政豪ＧＤＰ、３Ｑは0.8％増 90年代以降の最低水準オーストラリア経済マクロ経済統計本年度の政府成長率目標、5.25％に下方修正バングラデシュ経済マクロ経済統計【月次リポート】香港（11月）香港経済マクロ経済ベトナムの最新ニュース高速鉄道、鉄鋼業界に最大の恩恵＝台湾系証券ベトナム運輸鉄鋼・金属ガラス・セメント鉱業建設・プラント陸運NEW改正電力法、２月施行に向け細則作成へベトナム公益マクロ経済電力・ガス・水道政策・法律・規制NEWセレックスの電動二輪使い排出権実証、国連ベトナム車両二輪車その他サービス陸運環境NEW各国・地域のトップ記事中国冬到来でスキー人気鮮明PICK UP観光統計設備投資その他サービス観光娯楽スポーツ政策・法律・規制NEW香港行政長官が２閣僚を交代PICK UP政治倉庫陸運海運空運観光スポーツ文化・宗教政治一般政策・法律・規制NEW台湾韓国の戒厳令、台湾でも関心PICK UP政治ＩＴ一般電子・コンピューター政治一般政策・法律・規制外交NEW各国・地域のトップ記事一覧へ