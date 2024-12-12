中国【家電ＩＴ白書】中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ）半導体国産化が追い風、過去最高の売上高へＩＴNEW国・地域中国業種ＩＴ関連タグ中国ＩＴ一般電子・コンピューター関連トピックス・特集・連載中国家電・ＩＴ企業白書2024中国家電・ＩＴ企業白書2024【家電ＩＴ白書】中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ） 半導体国産化が追い風、過去最高の売上高へ中国ＩＴＩＴ一般電子・コンピューターNEW【家電ＩＴ白書】京東方科技集団（ＢＯＥ） 液晶の覇者、最先端ＡＭＯＬＥＤに着手中国ＩＴ決算ＩＴ一般電子・コンピューター設備投資建設・プラント【家電ＩＴ白書】聯想集団（レノボ） ＰＣ世界最大手、ＡＩ注力姿勢鮮明中国ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター【家電ＩＴ白書】京東集団（ＪＤドット・コム） ＥＣ最大手、売上高１兆元から拡大中国ＩＴＩＴ一般その他サービス陸運海運空運小売り【家電ＩＴ白書】海爾集団（ハイアール） 家電の巨頭、海外注力姿勢が鮮明中国電機決算ＩＴ一般電機中国の最新ニュース浙江最大の室内スキー場、杭州市に建設へ中国浙江観光建設・プラント観光娯楽スポーツNEW上海上場企業Ｍ＆Ａ、27年に３千億元規模へ中国上海経済マクロ経済ＩＴ一般医薬品バイオ証券政策・法律・規制NEW11月の輸出が堅調維持 ８カ月プラス、電機の伸び続く中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電機食品・飲料化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械農林・水産石油・石炭・ガス鉱業車部品各国・地域のトップ記事香港公共交通ＥＶ化に６億HKドルPICK UP運輸自動車陸運環境政策・法律・規制財政NEW韓国秩序ある退陣は「弾劾のみ」PICK UP政治政治一般NEWタイ越で好調、タイに新工場建設PICK UP車両自動車NEW各国・地域のトップ記事一覧へ