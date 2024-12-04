11月の生産者物価、0.1％下落

タイ11月の生産者物価、0.1％下落経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグタイ食品・飲料建設・プラントマクロ経済統計自動車統計バスの中通客車、11月は33％増の812台中国山東車両統計自動車NEW11月の輸入車販売3.9％減、レクサス４位韓国車両統計自動車NEWＥＶ乗用車登録、11月は40％減の5385台タイ車両統計自動車NEW11月の生産者物価、0.1％下落タイ経済マクロ経済統計食品・飲料建設・プラントNEW10月の小売業売上高2.2%上昇 ４カ月連続プラス、今後は鈍化シンガポール経済マクロ経済統計食品・飲料小売りNEW年末年始休暇の移動手段、54％が自家用車インドネシア運輸統計陸運海運空運観光NEW貿易統計１～10月のサービス貿易、15％増の6.1兆元中国経済マクロ経済貿易統計電子・コンピューター通信その他サービス観光娯楽社会一般NEW造船業の好景気続く、29年まで生産枠埋まる中国製造統計その他製造海運NEW11月の生産者物価、0.1％下落タイ経済マクロ経済統計食品・飲料建設・プラントNEW中老鉄路が３周年、累計乗客数4300万人にラオス運輸貿易統計陸運NEW投資委１～11月認可額、44％増の1.5兆ペソフィリピン経済マクロ経済統計その他製造電力・ガス・水道不動産海運空運環境NEW豪貿易黒字、鉱物など輸出伸び59億＄に拡大オーストラリア経済貿易統計鉱業NEWタイの最新ニュース24年のコメ輸出、１千万トンに到達の見込みタイ農水貿易農林・水産NEW来年の外食市場７％増、フルサービスけん引タイサービス食品・飲料外食・飲食包材プラスパック、ＵＡＥに新会社を設立タイ化学化学一般各国・地域のトップ記事中国冬到来でスキー人気鮮明PICK UP観光統計設備投資その他サービス観光娯楽スポーツ政策・法律・規制NEW香港行政長官が２閣僚を交代PICK UP政治倉庫陸運海運空運観光スポーツ文化・宗教政治一般政策・法律・規制NEW台湾韓国の戒厳令、台湾でも関心PICK UP政治ＩＴ一般電子・コンピューター政治一般政策・法律・規制外交NEW各国・地域のトップ記事一覧へ