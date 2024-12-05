シンガポール【シンガポール経済統計】コンテナ貨物取扱量、10月は８％増経済NEW国・地域シンガポール業種経済関連タグシンガポールマクロ経済統計関連トピックス・特集・連載シンガポール経済統計シンガポール経済統計【シンガポール経済統計】 コンテナ貨物取扱量、10月は８％増シンガポール経済マクロ経済統計NEW【シンガポール経済統計】 ９月の外国人入国者数、12％増の127万人シンガポール経済マクロ経済統計【シンガポール経済統計】 ８月のチャンギ空港利用者数、11％増の573万人シンガポール経済マクロ経済統計【シンガポール経済統計】 外国人入国者数、７月は13％増の160万人シンガポール経済マクロ経済統計【シンガポール経済統計】 ホテル客室稼働率、６月はやや低下の78％シンガポール経済マクロ経済統計【シンガポール経済統計】 ５月のチャンギ空港利用者数、13％増の548万人シンガポール経済マクロ経済シンガポールの最新ニュースセブンイレブン、店内飲食スペースを拡大シンガポール商業食品・飲料小売り更新テイクオフ：国土の狭い当地に住んで…シンガポール社会社会一般法人向け小切手、全面廃止時期を１年延長シンガポール経済ＩＴ一般金融一般政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事中国冬到来でスキー人気鮮明PICK UP観光統計設備投資その他サービス観光娯楽スポーツ政策・法律・規制NEW香港行政長官が２閣僚を交代PICK UP政治倉庫陸運海運空運観光スポーツ文化・宗教政治一般政策・法律・規制NEW台湾韓国の戒厳令、台湾でも関心PICK UP政治ＩＴ一般電子・コンピューター政治一般政策・法律・規制外交NEW各国・地域のトップ記事一覧へ