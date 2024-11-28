第３四半期の失業率、1.02％に上昇

タイ第３四半期の失業率、1.02％に上昇経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグタイマクロ経済統計雇用・労務失業率第３四半期の失業率、1.02％に上昇タイ経済マクロ経済統計雇用・労務NEW10月失業率3.40％、同月では24年ぶり低水準台湾経済マクロ経済統計雇用・労務ＮＺ取締役、景気回復に期待で見通し楽観視ニュージーランド経済マクロ経済統計豪準備銀、利下げ開始は来年５月以降かオーストラリア金融マクロ経済統計金融一般雇用・労務政策・法律・規制企業破綻率5.04％に悪化、４年ぶり高水準オーストラリア経済マクロ経済金融一般７～９月の失業率、都市部は6.4％インド経済マクロ経済統計タイの最新ニュース工業省、カカオ産業の振興とＧＩ登録を推進タイ農水食品・飲料農林・水産観光政策・法律・規制外食・飲食NEW24年10月のタイの設備稼働率（表）タイ製造統計その他製造NEW独自ブランドでものづくり 日本人、タイ北部で養護施設運営タイ繊維繊維各国・地域のトップ記事香港空港管理局が珠海空港に出資PICK UP運輸インフラ空運政策・法律・規制NEW台湾みずほ銀と経済部が投資会議PICK UP経済マクロ経済自動車ＩＴ一般電子・コンピューター金融一般NEW韓国ビール市場で広がる健康志向PICK UP食品食品・飲料NEW各国・地域のトップ記事一覧へ