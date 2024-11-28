ＮＺ金利、0.5％引き下げ

ニュージーランドＮＺ金利、0.5％引き下げ4.25％に、来年も追加利下げか金融NEW国・地域ニュージーランド業種金融関連タグニュージーランド金融一般マクロ経済政策・法律・規制ＧＤＰ25年成長率見通し1.8％、米ＧＳが下方修正韓国経済マクロ経済NEW首相、インフレ対策強化を継続の方針ラオス経済マクロ経済政治一般政策・法律・規制NEWグリーン経済への移行でインフレ懸念＝中銀マレーシア経済マクロ経済環境政策・法律・規制災害NEW豪は生活費危機で世界最大の負け組＝豪紙オーストラリア経済マクロ経済統計NEWＮＺ金利、0.5％引き下げ 4.25％に、来年も追加利下げかニュージーランド金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEW文化産業を10年で４兆円に 政府が青写真、愛国教育と連動香港経済マクロ経済メディア社会一般教育文化・宗教政策・法律・規制オーストラリアの最新ニュースＮＳＷ停電リスク、発電機と蓄電池の需要増オーストラリア公益電力・ガス・水道環境災害小売りNEWまたトラ影響予測、ＲＢＡが利下げ前倒しもオーストラリア金融マクロ経済貿易金融一般証券豪は生活費危機で世界最大の負け組＝豪紙オーストラリア経済マクロ経済統計NEW各国・地域のトップ記事香港空港管理局が珠海空港に出資PICK UP運輸インフラ空運政策・法律・規制NEW台湾みずほ銀と経済部が投資会議PICK UP経済マクロ経済自動車ＩＴ一般電子・コンピューター金融一般NEW韓国ビール市場で広がる健康志向PICK UP食品食品・飲料NEW各国・地域のトップ記事一覧へ