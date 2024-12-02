韓国【メガシティー構想】ＫＴＸが内陸縦断ルート開拓中部内陸線を延伸、アクセス改善PICK UP運輸NEW国・地域韓国業種運輸関連タグ韓国陸運インフラ設備投資関連トピックス・特集・連載メガシティー構想メガシティー構想【メガシティー構想】ＫＴＸが内陸縦断ルート開拓 中部内陸線を延伸、アクセス改善韓国運輸インフラ設備投資陸運NEW【メガシティー構想】ＧＴＸＡ路線に新駅開業 移動時間短縮、乗り換えも便利に韓国運輸インフラ陸運【メガシティー構想】初のＧＴＸ、運行開始 通退勤ラッシュの緩和に期待韓国運輸インフラ陸運【メガシティー構想】ＧＴＸが間もなく開通 ソウル駅の建設現場ルポ韓国運輸マクロ経済陸運韓国の最新ニュースＣＪとＳＫスクエア、ＯＴＴ事業で共同投資韓国媒体ＩＴ一般娯楽メディアテイクオフ：十数年前に知り合った韓…韓国社会社会一般NEWＨＶ登録台数、年内にも200万台突破へ韓国車両統計自動車NEW各国・地域のトップ記事香港深セン市民のビザ制限を緩和PICK UP経済マクロ経済観光政策・法律・規制小売り外食・飲食NEWミャンマーヒトやマネー流入で住宅高騰PICK UP建設統計金融一般不動産建設・プラント社会一般小売りNEW中国ファーウェイ車事業に存在感PICK UP車両自動車ＩＴ一般車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ