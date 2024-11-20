７～９月の失業率、都市部は6.4％

インド７～９月の失業率、都市部は6.4％経済NEW国・地域インド業種経済関連タグインドマクロ経済統計失業率７～９月の失業率、都市部は6.4％インド経済マクロ経済統計NEW一行ニュース（18日付）中国経済マクロ経済８～10月の失業率3.1％、７期ぶり上昇香港経済マクロ経済統計雇用・労務10月経済統計、小売売上高の伸び拡大継続中国経済マクロ経済統計その他製造設備投資政策・法律・規制小売り〔編集長ノート〕＜Week 46＞不透明な豪ＮＺ経済見通しオーストラリア社会社会一般豪10月失業率、4.1％と横ばい 雇用ひっ迫続くオーストラリア経済統計雇用・労務インドの最新ニュース国営２社、再エネ分野の共同出資会社を設立インド公益自動車電機石油・石炭・ガス電力・ガス・水道環境政策・法律・規制NEW日本ペイント、印塗料２社の買い戻し完了インド化学自動車化学一般建設・プラントNEW家電ＰＧ、アフリカ電動車企業と生産で提携インド車両自動車二輪車電機車部品NEW各国・地域のトップ記事ミャンマー上場企業決算、２社が増益PICK UP経済マクロ経済決算通信保健医療金融一般卸売り不動産陸運NEW中国電池業況が来年改善かPICK UP製造統計自動車その他製造電力・ガス・水道車部品NEW香港人手不足、2028年に18万人経済マクロ経済統計雇用・労務NEW各国・地域のトップ記事一覧へ