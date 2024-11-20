広汽埃安、新型ＳＵＶ「昊ハクＨＬ」発表

中国広東広汽埃安、新型ＳＵＶ「昊ハクＨＬ」発表車両NEW国・地域中国広東業種車両関連タグ中国自動車関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波広汽埃安、新型ＳＵＶ「昊ハクＨＬ」発表中国広東車両自動車NEW騰勢汽車、スポーティーセダン「Ｚ９」発売中国深セン車両統計自動車NEW【車市場の注目ポイント】海外に打って出る中国勢 第６回中国車両貿易自動車設備投資環境政策・法律・規制NEWＥＶ充電インフラ優遇継続、予算不明記でもマレーシア車両自動車インフラ政策・法律・規制財政NEW地場配車サービスのＧＶライド、ＥＶ推進マレーシア運輸ベンチャー自動車ＩＴ一般電機陸運環境NEWＥＶ輸入免税、規定改正で適用国要件を追加インドネシア車両自動車政策・法律・規制NEW中国の最新ニュース太陽光関連のＩＰＯ中止相次ぐ、15社見送り中国公益その他製造電力・ガス・水道証券NEW国産半導体設備、24年販売が35％増へ中国ＩＴ統計ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造NEW上海の１～10月経済統計、鉱工業は0.1％減中国上海経済マクロ経済統計NEW各国・地域のトップ記事ミャンマー上場企業決算、２社が増益PICK UP経済マクロ経済決算通信保健医療金融一般卸売り不動産陸運NEW中国電池業況が来年改善かPICK UP製造統計自動車その他製造電力・ガス・水道車部品NEW香港人手不足、2028年に18万人経済マクロ経済統計雇用・労務NEW各国・地域のトップ記事一覧へ