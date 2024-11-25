マレーシア【知識探訪】インドネシアがハラル食品の国家認証制度開始―マレーシアとともにイスラム経済けん引へ野沢康二（日本経済新聞シニアライター）社会NEW国・地域マレーシア業種社会関連タグマレーシアインドネシア食品・飲料社会一般文化・宗教関連トピックス・特集・連載知識探訪～多民族生活・社会の横顔を読む～知識探訪～多民族生活・社会の横顔を読む～【知識探訪】インドネシアがハラル食品の国家認証制度開始―マレーシアとともにイスラム経済けん引へ 野沢康二（日本経済新聞シニアライター）マレーシア社会食品・飲料社会一般文化・宗教NEW【知識探訪】シンガポールにおけるパイナップル産業の先駆者、リム・ニースン 安里陽子（岐阜工業高等専門学校准教授）マレーシア社会食品・飲料ゴム・皮革農林・水産社会一般【知識探訪】マレーシアの改宗問題の今 光成歩（津田塾大学学芸学部講師）マレーシア社会社会一般文化・宗教【知識探訪】エンダウ収容所―日本人抑留者の文集『噴焔』が問いかけるもの 山本博之（京都大学東南アジア地域研究研究所・准教授）マレーシア社会社会一般【知識探訪】100年前のマレー語新聞が語るもの 坪井祐司（名桜大学国際学部教授）マレーシア社会メディア社会一般【知識探訪】マレーシアの少数言語 野元裕樹（東京外国語大学大学院総合国際学研究院准教授）マレーシア社会社会一般マレーシアの最新ニュースジョ州、来年から金曜日の昼休憩を２時間にマレーシア社会社会一般文化・宗教雇用・労務政策・法律・規制スウォッチＬＧＢＴ商品の押収は違法、高裁マレーシア社会電子・コンピューター社会一般文化・宗教事件小売りNEWラクソン、ペナン州バヤンルパスで不動産開発マレーシア建設不動産建設・プラント観光NEW各国・地域のトップ記事中国自動車買い替え周期が短縮PICK UP車両統計自動車小売りNEW香港12月の香港はパンダ尽くしPICK UP観光観光イベント政策・法律・規制NEW台湾小売業が３年２カ月ぶり減少PICK UP商業統計卸売り小売り外食・飲食NEW各国・地域のトップ記事一覧へ