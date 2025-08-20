NNA ASIA

サービス案内
    マレーシア

    【知識探訪】プニュンガット島におけるリアウ・リンガ王国の歴史的遺構と文化的継承

    青山亨（東京外国語大学名誉教授・副学長）
    社会
    NEW
    国・地域
    マレーシア
    業種
    社会
    関連タグ

    知識探訪～多民族生活・社会の横顔を読む～

    マレーシアの最新ニュース

    各国・地域のトップ記事

    各国・地域のトップ記事一覧へ

    NNAからのお知らせ

    SNSでNNAをフォロー