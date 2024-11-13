10月就業者8.3万人増、卸小売業など減少

韓国10月就業者8.3万人増、卸小売業など減少経済NEW国・地域韓国業種経済関連タグ韓国マクロ経済統計雇用・労務失業率10月就業者8.3万人増、卸小売業など減少韓国経済マクロ経済統計雇用・労務NEWＮＺ来年の経済成長、トランプ再選で下方修正ニュージーランド経済マクロ経済貿易NEWＮＺ経済危機的、0.75％の大幅利下げ必要かニュージーランド経済マクロ経済金融一般９月の失業率3.2％、前月から横ばいマレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務若者の失業率、6.5％に引き下げ＝国家計画マレーシア経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制９月失業率3.7％に改善、２カ月連続フィリピン経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制韓国の最新ニュースＢＹＤ、25年に乗用車発売へ 強みの環境車で韓国攻略に本腰韓国車両自動車NEWＫ―バンク、利子利益増で純益2.8倍に韓国金融決算金融一般NEWサムスンが天安に新工場、ＨＢＭ生産拡大へ韓国ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター設備投資NEW各国・地域のトップ記事中国車企業、通年目標未達大半かPICK UP車両統計自動車政策・法律・規制NEW香港沖縄ヤマトと香港ＥＣが提携独自PICK UP運輸ＩＴ一般陸運空運観光小売りNEW台湾航空２社売上高、10月の最高PICK UP運輸統計決算空運NEW各国・地域のトップ記事一覧へ