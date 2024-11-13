大湾区航空、来月４日から香港―黄山を就航

香港大湾区航空、来月４日から香港―黄山を就航運輸NEW国・地域香港業種運輸関連タグ香港日本空運関連トピックス・特集・連載アジア渡航・交通情報アジア渡航・交通情報大湾区航空、来月４日から香港―黄山を就航香港運輸空運NEWキャセイ、３月末からハイデラバード線再開香港運輸空運NEWアシアナが熊本路線を再開、８年７カ月ぶり韓国運輸空運観光セブパシ航空、１月にマニラ―札幌線就航フィリピン運輸空運観光エア・カナダ、比直行便を就航へフィリピン運輸空運観光タイ・カンボジア間バス、約５年ぶり再開へタイ運輸陸運香港の最新ニュース公営住宅入居待ち、5.5年で横ばい香港建設不動産建設・プラント社会一般政策・法律・規制NEW24年成長率は2.5％前後、財政長官予測香港経済マクロ経済金融一般政策・法律・規制金融専門家、過去最多の4.2万人に香港金融統計金融一般NEW各国・地域のトップ記事中国車企業、通年目標未達大半かPICK UP車両統計自動車政策・法律・規制NEW香港沖縄ヤマトと香港ＥＣが提携独自PICK UP運輸ＩＴ一般陸運空運観光小売りNEW台湾航空２社売上高、10月の最高PICK UP運輸統計決算空運NEW各国・地域のトップ記事一覧へ