10月の乗用車販売、３社がマイナス成長に

インド10月の乗用車販売、３社がマイナス成長に車両NEW国・地域インド業種車両関連タグ韓国インド日本自動車マクロ経済統計貿易関連トピックス・特集・連載日系自動車メーカーの動向日系自動車メーカーの動向10月新車販売は3.3万台 台風上陸響き３カ月連続マイナス台湾車両統計自動車災害NEWトヨタ、「フォーチュナー」新型を発売タイ車両自動車NEW日産「パトロール」、年間販売数過去最高へオーストラリア車両自動車NEW10月の乗用車販売、３社がマイナス成長にインド車両マクロ経済貿易統計自動車NEWマツダの中国販売、１～９月は1.5％増中国車両統計自動車三菱自、東南ア最大の研修センター開所インドネシア車両自動車自動車統計零ホウ10月販売、単月最高の3.8万台中国浙江車両統計自動車NEW賽力斯の10月販売、５カ月連続４万台超え中国重慶車両統計自動車NEW小米ＥＶの10月販売、初の２万台超え中国北京車両統計自動車その他サービス小売りNEW吉利汽車の10月販売、２カ月連続20万台超え中国浙江車両貿易統計自動車NEW理想汽車の10月販売、２カ月連続５万台超え中国北京車両貿易統計決算自動車NEW地方ＧＤＰに改善傾向 24年１～９月、財消費は低迷中国経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW貿易統計吉利汽車の10月販売、２カ月連続20万台超え中国浙江車両貿易統計自動車NEW奇瑞の10月販売、単月過去最高の27万台超中国安徽車両貿易統計自動車設備投資建設・プラント環境NEWＢＹＤの10月新車販売、初の50万台突破中国深セン車両貿易統計自動車NEW理想汽車の10月販売、２カ月連続５万台超え中国北京車両貿易統計決算自動車NEW台湾銀行業のエクスポージャー、豪が中国超え台湾金融統計金融一般NEW１～10月の即席麺輸出、初の10億米ドル突破韓国食品貿易統計食品・飲料NEWインドの最新ニュースエアインディア、年末までに米国便60便を欠航インド運輸空運NEWＬ＆Ｔ、中東とアフリカで送電網事業を受注インド公益電力・ガス・水道ダブール、ヘアケア製品のセサケア買収インド製造その他製造各国・地域のトップ記事香港高度人材の誘致制度を改善PICK UP経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制NEWミャンマーＰＭＩ、４カ月連続で悲観圏PICK UP経済マクロ経済統計その他製造石油・石炭・ガス電力・ガス・水道金融一般NEW中国地方ＧＤＰに改善傾向PICK UP経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ