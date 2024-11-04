日産「パトロール」、年間販売数過去最高へ

オーストラリア日産「パトロール」、年間販売数過去最高へ車両NEW国・地域オーストラリア業種車両関連タグオーストラリア日本自動車関連トピックス・特集・連載日系自動車メーカーの動向日系自動車メーカーの動向10月新車販売は3.3万台 台風上陸響き３カ月連続マイナス台湾車両統計自動車災害NEWトヨタ、「フォーチュナー」新型を発売タイ車両自動車NEW日産「パトロール」、年間販売数過去最高へオーストラリア車両自動車NEW10月の乗用車販売、３社がマイナス成長にインド車両マクロ経済貿易統計自動車NEWマツダの中国販売、１～９月は1.5％増中国車両統計自動車三菱自、東南ア最大の研修センター開所インドネシア車両自動車オーストラリアの最新ニューステイクオフ：大規模なビジネスセミナ…オーストラリア社会社会一般NEW豪９月住宅融資0.3％減、投資用融資が減少オーストラリア金融統計金融一般不動産NEW小規模企業の定義見直し、来年選挙後に延期オーストラリア経済政策・法律・規制選挙各国・地域のトップ記事香港高度人材の誘致制度を改善PICK UP経済マクロ経済雇用・労務政策・法律・規制NEWミャンマーＰＭＩ、４カ月連続で悲観圏PICK UP経済マクロ経済統計その他製造石油・石炭・ガス電力・ガス・水道金融一般NEW中国地方ＧＤＰに改善傾向PICK UP経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ