７～９月の失業率3.0％、７期連続

香港７～９月の失業率3.0％、７期連続経済NEW国・地域香港業種経済関連タグ香港マクロ経済統計雇用・労務失業率９月経済統計、小売売上高の伸び拡大中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電機化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造機械インフラその他サービス不動産建設・プラント政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW７～９月の失業率3.0％、７期連続香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEW財政赤字対ＧＤＰ比３％台に 25年度予算案、ＳＳＴ対象拡大へマレーシア経済マクロ経済政策・法律・規制財政NEWＮＺ経済、来年まで低迷見込み＝コンサル社ニュージーランド経済マクロ経済統計雇用・労務政策・法律・規制NEWＶＩＣ州経済が他州に後れ、雇用や住宅などオーストラリア経済マクロ経済不動産建設・プラント雇用・労務NEW豪９月失業率、横ばいの4.1％ 就業者数1450万人以上と底堅くオーストラリア経済マクロ経済統計金融一般雇用・労務貿易統計９月のエネルギー生産、原炭の伸び拡大中国資源貿易統計石油・石炭・ガス電力・ガス・水道NEW７～９月ＧＤＰ4.6％成長 ２季連続で減速、改善兆しも中国経済マクロ経済貿易統計インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント政策・法律・規制財政小売りNEW７～９月の失業率3.0％、７期連続香港経済マクロ経済統計雇用・労務NEW９月の輸出0.3％減、６カ月ぶりマイナスマレーシア経済マクロ経済貿易統計NEW台湾の工作機械輸出額、９月は30％減台湾製造貿易統計その他製造保税倉庫の在庫数、４年間で３倍に韓国経済貿易統計各国・地域のトップ記事香港中小企業の資金繰り改善へPICK UP金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEWミャンマー節目の灯祭り、国内客に依存独自PICK UP観光統計陸運空運観光政治一般NEW中国７～９月ＧＤＰ4.6％成長PICK UP経済マクロ経済貿易統計インフラ設備投資その他サービス不動産建設・プラント政策・法律・規制財政小売りNEW各国・地域のトップ記事一覧へ