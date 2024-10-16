シライ電子工業、来年４月に子会社設立

インドシライ電子工業、来年４月に子会社設立日系企業進出ＩＴNEW国・地域インド業種ＩＴ関連タグインド日本電機ＩＴ一般電子・コンピューター関連トピックス・特集・連載アジアの《日系進出》最新動向アジアの《日系進出》最新動向シライ電子工業、来年４月に子会社設立インドＩＴＩＴ一般電子・コンピューター電機NEW化学トクヤマ、半導体材料子会社を設立ベトナムＩＴ電子・コンピューターリンガーハット、ホーチミン市に現法設立へベトナムサービス食品・飲料外食・飲食ＹＫＫ、南通にアルミ形材の製造拠点中国江蘇製造鉄鋼・金属その他製造設備投資建設・プラント日鉄興和不動産が豪進出、ＢＴＲ開発へオーストラリア建設不動産建設・プラントＤＹＭがクリニック開院、日系全額出資は初インドネシア医薬保健医療医薬品各国・地域のトップ記事中国大都市のオフィス需要不振PICK UP建設統計ＩＴ一般電子・コンピューター金融一般卸売りその他サービス不動産建設・プラント娯楽メディア政策・法律・規制小売りNEW香港新築住宅販売が５カ月来最高PICK UP建設統計金融一般証券不動産建設・プラント政策・法律・規制NEW台湾台湾周辺で中国軍153機確認PICK UP政治政治一般軍事NEW各国・地域のトップ記事一覧へ