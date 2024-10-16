車載動力電池の搭載量、９月は５割増

中国車載動力電池の搭載量、９月は５割増車両NEW国・地域中国業種車両関連タグ中国自動車車部品その他製造統計貿易自動車統計海馬汽車の新車販売、１～９月は55％減中国海南車両統計自動車NEW一汽解放の９月販売６割減、２カ月連続減少中国吉林車両統計自動車NEW９月の中古車取引４％増、３カ月連続プラス中国車両統計自動車NEW江淮汽車の９月販売、２カ月連続プラス中国安徽車両統計自動車NEW車載動力電池の搭載量、９月は５割増中国車両貿易統計自動車その他製造車部品NEW排気量別の新規バイク登録台数（24年９月）タイ車両統計自動車NEW貿易統計９月の掘削機販売11％増、内外需回復中国製造貿易統計その他製造機械インフラ不動産建設・プラントNEW大都市のオフィス需要不振 賃料下落、値下がり圧力が継続中国建設統計ＩＴ一般電子・コンピューター金融一般卸売りその他サービス不動産建設・プラント娯楽メディア政策・法律・規制小売りNEW車載動力電池の搭載量、９月は５割増中国車両貿易統計自動車その他製造車部品NEW９月輸入物価指数、3.3％下落韓国経済マクロ経済貿易統計NEWＩＣＴとＥＣのＧＤＰ寄与率、23年は23.5％マレーシアＩＴマクロ経済貿易統計ＩＴ一般メディア雇用・労務小売りNEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（８月） ２％増、５カ月連続のプラスASEAN経済マクロ経済貿易統計NEW各国・地域のトップ記事中国大都市のオフィス需要不振PICK UP建設統計ＩＴ一般電子・コンピューター金融一般卸売りその他サービス不動産建設・プラント娯楽メディア政策・法律・規制小売りNEW香港新築住宅販売が５カ月来最高PICK UP建設統計金融一般証券不動産建設・プラント政策・法律・規制NEW台湾台湾周辺で中国軍153機確認PICK UP政治政治一般軍事NEW各国・地域のトップ記事一覧へ