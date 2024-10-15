【つれづれルピア】米、利下げ開始

インドネシア【つれづれルピア】米、利下げ開始経済NEW国・地域インドネシア業種経済関連タグインドネシアマクロ経済関連トピックス・特集・連載つれづれルピアＣＰＩ江蘇の９月ＣＰＩ、0.8％上昇中国江蘇経済マクロ経済統計NEW一行ニュース（16日付）中国経済マクロ経済NEW【つれづれルピア】米、利下げ開始インドネシア経済マクロ経済NEW中銀、追加利下げで政策金利6.0％にフィリピン金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制NEWＮＺの３ＱＣＰＩ、2.2％上昇 ３年ぶりの準備銀目標内ニュージーランド経済マクロ経済統計金融一般NEW浙江の９月ＣＰＩ、0.4％上昇中国浙江経済マクロ経済統計つれづれルピア【つれづれルピア】米、利下げ開始インドネシア経済マクロ経済NEW【つれづれルピア】米の利下げ開始とルピア高インドネシア金融金融一般【つれづれルピア】米、９月にも利下げ開始かインドネシア経済マクロ経済金融一般政策・法律・規制【つれづれルピア】米利下げ観測インドネシア金融マクロ経済金融一般【つれづれルピア】ルピア安進行中インドネシア金融金融一般【つれづれルピア】サプライズ利上げインドネシア経済マクロ経済金融一般各国・地域のトップ記事香港経済と生活に力点の施政報告PICK UP経済マクロ経済食品・飲料金融一般不動産海運空運観光社会一般教育雇用・労務政策・法律・規制財政NEW台湾航空２社売上高、９月の最高PICK UP運輸統計決算空運観光NEW韓国現代モービスが欧州に新工場PICK UP車両自動車設備投資環境車部品NEW各国・地域のトップ記事一覧へ