【電動車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2024年９月

インド【電動車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2024年９月車両NEW国・地域インド業種車両関連タグインド自動車二輪車車部品統計環境関連トピックス・特集・連載電動車小売り月報（ＦＡＤＡ）自動車統計車市場の値下げ競争止まらず 価格引き下げ車種の数が前年超え中国車両統計自動車政策・法律・規制NEWナタ汽車の９月販売、23％減の１万台中国浙江車両貿易統計自動車NEW広東工業企業の利益、１～８月は８％増中国広東経済マクロ経済統計その他製造NEW国慶節の新車販売、新興ブランド中心に好調中国車両統計自動車政策・法律・規制NEW江鈴汽車の１～９月販売、10％増の24.2万台中国江西車両統計自動車NEW長城汽車の９月新車販売、11％減の10.8万台中国河北車両統計自動車NEW電動車小売り月報（ＦＡＤＡ）【電動車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2024年９月インド車両統計自動車二輪車環境車部品NEW【電動車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2024年８月インド車両統計自動車二輪車【電動車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2024年７月インド車両統計自動車二輪車電子・コンピューター電機精密機器機械車部品【電動車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2024年６月インド車両自動車二輪車環境【電動車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2024年５月インド車両自動車二輪車環境【電動車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2024年４月インド車両統計自動車二輪車各国・地域のトップ記事香港出入境の新方式、香園囲でもPICK UP運輸陸運観光社会一般政策・法律・規制NEW韓国日本の酒類、輸入量が大幅増PICK UP食品統計食品・飲料NEWタイタイのＥＶ奨励策が岐路にPICK UP車両自動車政策・法律・規制NEW各国・地域のトップ記事一覧へ