平均支持率70％、発展を実感

インドネシア平均支持率70％、発展を実感ジョコ大統領10年間の鏡像（１）独自PICK UP政治NEW国・地域インドネシア業種政治関連タグインドネシアマクロ経済統計政策・法律・規制インフラ雇用・労務政治一般関連トピックス・特集・連載ジョコ大統領10年間の鏡像ジョコ大統領10年間の鏡像平均支持率70％、発展を実感 ジョコ大統領10年間の鏡像（１）インドネシア政治マクロ経済統計インフラ雇用・労務政治一般政策・法律・規制NEW失業率４ＱのＧＤＰ成長率は2.4％、香港大見通し香港経済マクロ経済貿易統計財政NEW平均支持率70％、発展を実感 ジョコ大統領10年間の鏡像（１）インドネシア政治マクロ経済統計インフラ雇用・労務政治一般政策・法律・規制NEW〔政治スポットライト〕１年前の選挙時より「国は悪化」＝ＮＺ人４割ニュージーランド政治マクロ経済政治一般選挙NEW８月失業率3.2％に低下、20年１月以来マレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務豪社70％がコスト削減計画、海外委託に切替えオーストラリア経済マクロ経済雇用・労務重要経済政策（９月）中国経済マクロ経済各国・地域のトップ記事中国９月の輸出が２％増PICK UP経済マクロ経済貿易統計NEW香港海外ブランドが再び一等地にPICK UP建設不動産建設・プラント小売りNEW台湾中国、台湾周辺で軍事演習PICK UP政治海運空運政治一般軍事NEW各国・地域のトップ記事一覧へ