吉利汽車の９月販売、８カ月ぶり20万台超え

中国浙江吉利汽車の９月販売、８カ月ぶり20万台超え車両NEW国・地域中国浙江業種車両関連タグ中国自動車統計関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波吉利汽車の９月販売、８カ月ぶり20万台超え中国浙江車両統計自動車NEWＢＹＤ、ＥＶ9.7万台をリコール中国深セン車両自動車社会一般政策・法律・規制NEWＥＵが中国製ＥＶ追加関税承認、交渉は継続中国車両貿易自動車政策・法律・規制NEWＬＧエナジー、年内に46ミリ円筒電池を量産韓国車両自動車車部品NEW９月の輸入車販売10.1％増、レクサスは４位韓国車両統計自動車NEWベンツのＥＶ電池、ディーラー教育に問題か韓国車両自動車車部品NEW自動車統計重慶の１～８月経済統計、鉱工業は8.3％増中国重慶経済マクロ経済統計NEW安徽の１～８月経済統計、鉱工業は8.4％増中国安徽経済マクロ経済統計NEW吉利汽車の９月販売、８カ月ぶり20万台超え中国浙江車両統計自動車NEW９月の製造業ＰＭＩ、５カ月連続節目割れ中国経済マクロ経済統計NEW９月の輸入車販売10.1％増、レクサスは４位韓国車両統計自動車NEW新車販売、60万台予測に据え置き＝ＪＣＣタイ車両統計自動車NEW