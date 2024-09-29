香港【月次リポート】香港（９月）経済NEW国・地域香港業種経済関連タグ香港マカオ日本米国金融一般マクロ経済統計貿易政策・法律・規制政治一般関連トピックス・特集・連載香港の月次リポート貿易統計８月の香港ドル預金0.2％増、元建ては減少香港金融統計金融一般NEW【月次リポート】香港（９月）香港経済マクロ経済貿易統計金融一般政治一般政策・法律・規制NEW９月の輸出7.5％増 半導体好調、12カ月連続プラス韓国経済マクロ経済貿易統計NEW９月製造業ＰＭＩは49.2、悲観圏３カ月連続インドネシア製造貿易統計その他製造設備投資NEWスポーツバイク、二輪メーカーが市場開拓インドネシア車両貿易統計二輪車NEW【月次リポート】フィリピン（９月）フィリピン経済マクロ経済貿易統計自動車その他製造電力・ガス・水道金融一般証券環境雇用・労務政策・法律・規制NEW香港の月次リポート【月次リポート】香港（９月）香港経済マクロ経済貿易統計金融一般政治一般政策・法律・規制NEW【月次リポート】香港（８月）香港経済マクロ経済統計食品・飲料農林・水産環境政治一般政策・法律・規制選挙【月次リポート】香港（７月）香港経済マクロ経済観光社会一般スポーツイベント政治一般小売り外食・飲食【月次リポート】香港（６月）香港経済マクロ経済観光社会一般政治一般政策・法律・規制小売り【月次リポート】香港（５月）香港経済マクロ経済統計社会一般環境政治一般政策・法律・規制【月次リポート】香港（４月）香港経済マクロ経済社会一般環境雇用・労務政治一般政策・法律・規制