ＰＮＡ、中国ＥＶ強化で日系の販売事業縮小

タイＰＮＡ、中国ＥＶ強化で日系の販売事業縮小車両NEW国・地域タイ業種車両関連タグ中国タイ自動車関連トピックス・特集・連載日系自動車メーカーの動向アジアにＥＶ化の波日系自動車メーカーの動向ＰＮＡ、中国ＥＶ強化で日系の販売事業縮小タイ車両自動車NEW日野自、アフターサービスでヌ州企業と提携マレーシア車両自動車車部品NEWＵＭＷトヨタ、８月の販売台数は8500台マレーシア車両統計自動車その他サービス小売りNEW８月電動車販売、１万台超え 前年比３割増、ＥＶシェア48％にインドネシア車両統計自動車電機NEW九州三菱自動車販売、ＨＣＭ同業に出資へベトナム車両自動車国民車２社、８月販売で明暗 首位プロドゥアは11.6％増と好調マレーシア車両統計自動車車部品アジアにＥＶ化の波乳製品の補助金調査に異議、ＥＵ中国農水貿易自動車農林・水産政策・法律・規制NEWナタ汽車がブラジル企業と提携、中南米強化中国浙江車両貿易自動車設備投資車部品NEW騰勢がセダン「Ｚ９ＧＴ」発売、33万元から中国深セン車両自動車NEWＬＧ化学、トヨタの電池子会社に正極材供給韓国車両自動車車部品NEWＳＫオンの米電池工場、現代自向け量産へ韓国車両自動車車部品NEW零ホウ汽車、11月に中型ＳＵＶ「Ｃ10」発売タイ車両自動車NEW