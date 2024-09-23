河北の１～８月経済統計、鉱工業は6.8％増

中国河北河北の１～８月経済統計、鉱工業は6.8％増経済NEW国・地域中国河北業種経済関連タグ中国マクロ経済統計貿易自動車統計浙江の１～８月経済統計、鉱工業は7.6％増中国浙江経済マクロ経済貿易統計NEW北汽藍谷、ＥＶ子会社の生産能力を６割縮小中国北京車両統計決算自動車NEW河北の１～８月経済統計、鉱工業は6.8％増中国河北経済マクロ経済貿易統計NEW上海のＮＥＶ保有台数、130万台を突破中国上海車両統計自動車NEW中国の多国籍企業、海外での生産能力増強中国経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機設備投資NEW８月の二輪車販売、２カ月ぶりマイナス台湾車両統計自動車二輪車NEW貿易統計浙江の１～８月経済統計、鉱工業は7.6％増中国浙江経済マクロ経済貿易統計NEW山東の１～８月経済統計、鉱工業は8.2％増中国山東経済マクロ経済貿易統計NEW河北の１～８月経済統計、鉱工業は6.8％増中国河北経済マクロ経済貿易統計NEW【香港・マカオ経済統計】８月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売りNEW８月の輸出受注額、9.1％増 同月３番目高水準、ＡＩ需要で台湾経済マクロ経済貿易統計NEW８月の自動車輸出、1.7％減の8.6万台タイ車両貿易統計自動車二輪車車部品NEW