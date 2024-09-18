南アの最大の自動車輸入元、13年からインド

インド南アの最大の自動車輸入元、13年からインド車両NEW国・地域インド業種車両関連タグインド自動車車部品統計貿易自動車統計四川の１～７月経済統計、鉱工業は6.0％増中国四川経済マクロ経済貿易統計NEW工業生産の伸び4.5％に縮小 製造業の懸念深まる、８月経済中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売り不動産建設・プラント陸運海運空運雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW自動車部品、ＯＥＭ１割縮小 車生産減少や中国との競争激化でタイ車両貿易統計車部品NEW上期の交通事故件数が減少、死傷者は増加カンボジア社会統計自動車二輪車陸運社会一般事件NEW８月輸出、前年比7.1％増 米国向けなど堅調、黒字は維持インドネシア経済マクロ経済貿易統計NEW南アの最大の自動車輸入元、13年からインドインド車両貿易統計自動車車部品NEW貿易統計四川の１～７月経済統計、鉱工業は6.0％増中国四川経済マクロ経済貿易統計NEW広東省の輸出額、１～８月は11.3％増中国広東経済マクロ経済貿易統計NEW８月のエネルギー生産、原炭がプラス続く中国資源貿易統計石油・石炭・ガス電力・ガス・水道NEW中国の米企業、事業見通し「楽観」過去最低中国経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW自動車部品、ＯＥＭ１割縮小 車生産減少や中国との競争激化でタイ車両貿易統計車部品NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（７月） 主要６カ国全てで前年上回るシンガポール経済マクロ経済貿易統計NEW