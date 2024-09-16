自動車部品、ＯＥＭ１割縮小

タイ自動車部品、ＯＥＭ１割縮小車生産減少や中国との競争激化でPICK UP車両NEW国・地域タイ業種車両関連タグ中国タイASEAN車部品統計貿易自動車統計四川の１～７月経済統計、鉱工業は6.0％増中国四川経済マクロ経済貿易統計NEW工業生産の伸び4.5％に縮小 製造業の懸念深まる、８月経済中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信電機化学一般繊維鉄鋼・金属宝石・宝飾品その他製造機械ガラス・セメント石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道設備投資卸売り不動産建設・プラント陸運海運空運雇用・労務政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW自動車部品、ＯＥＭ１割縮小 車生産減少や中国との競争激化でタイ車両貿易統計車部品NEW上期の交通事故件数が減少、死傷者は増加カンボジア社会統計自動車二輪車陸運社会一般事件NEW８月輸出、前年比7.1％増 米国向けなど堅調、黒字は維持インドネシア経済マクロ経済貿易統計NEW南アの最大の自動車輸入元、13年からインドインド車両貿易統計自動車車部品NEW貿易統計四川の１～７月経済統計、鉱工業は6.0％増中国四川経済マクロ経済貿易統計NEW広東省の輸出額、１～８月は11.3％増中国広東経済マクロ経済貿易統計NEW８月のエネルギー生産、原炭がプラス続く中国資源貿易統計石油・石炭・ガス電力・ガス・水道NEW中国の米企業、事業見通し「楽観」過去最低中国経済マクロ経済統計政策・法律・規制NEW自動車部品、ＯＥＭ１割縮小 車生産減少や中国との競争激化でタイ車両貿易統計車部品NEW【グラフでみるＡＳＥＡＮ】対日貿易（７月） 主要６カ国全てで前年上回るシンガポール経済マクロ経済貿易統計NEW