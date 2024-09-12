NNA ASIA

サービス案内
    フィリピン

    ＡＭＲＯ、比の24年成長予測6.1％を維持

    経済
    NEW
    国・地域
    フィリピン
    業種
    経済
    関連タグ

    ＣＰＩ

    ＧＤＰ

    NNAからのお知らせ

    SNSでNNAをフォロー