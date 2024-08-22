金利据え置き期間が最長に

韓国金利据え置き期間が最長に家計負債増で、10月は利下げへPICK UP金融NEW国・地域韓国業種金融関連タグ韓国金融一般マクロ経済ＣＰＩ金利据え置き期間が最長に 家計負債増で、10月は利下げへ韓国金融マクロ経済金融一般NEW７月ＣＰＩは2.0％上昇、３カ月連続で同水準マレーシア経済マクロ経済統計NEW遼寧の１～７月経済統計、鉱工業は2.3％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計天津の１～７月経済統計、鉱工業は3.4％増中国天津経済マクロ経済統計７月のＣＰＩ上昇率2.5％、伸び幅は１Ｐ拡大香港経済マクロ経済統計保険業、下期の成長率予測4.5～５％が最多中国経済マクロ経済金融一般保険政策・法律・規制財政ＧＤＰ金利据え置き期間が最長に 家計負債増で、10月は利下げへ韓国金融マクロ経済金融一般NEW時間当たり労働生産性、４～６月は2.4％上昇マレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務NEWマレーシア政府は財政改革強化を＝世銀マレーシア経済マクロ経済政策・法律・規制財政NEWＢＲＩＣＳ加盟で経済外交を多様化＝首相マレーシア経済マクロ経済政策・法律・規制外交政策金利6.25％、４カ月連続で据え置きインドネシア金融マクロ経済統計金融一般【税務解説】2024年度税収の現在インドネシア経済マクロ経済財政