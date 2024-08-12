【電動車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2024年７月

インド【電動車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2024年７月車両NEW国・地域インド業種車両関連タグインド自動車二輪車車部品電機精密機器機械電子・コンピューター統計関連トピックス・特集・連載電動車小売り月報（ＦＡＤＡ）自動車統計安徽省、県域に車部品産業を集積へ中国安徽車両統計自動車設備投資政策・法律・規制車部品NEW江淮汽車の７月販売、６カ月連続マイナス中国安徽車両統計自動車NEW福田汽車の７月販売、３カ月ぶりマイナス中国北京車両統計自動車NEW東風汽車の７月販売、33.7％減の10.8万台中国湖北車両統計自動車NEWホンダ、７月二輪販売は25％増ベトナム車両統計自動車二輪車NEW６月ゴム生産量、前月比17％増の３万トンマレーシア農水貿易統計農林・水産雇用・労務NEW電動車小売り月報（ＦＡＤＡ）【電動車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2024年７月インド車両統計自動車二輪車電子・コンピューター電機精密機器機械車部品NEW【電動車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2024年６月インド車両自動車二輪車環境【電動車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2024年５月インド車両自動車二輪車環境【電動車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2024年４月インド車両統計自動車二輪車【電動車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2023/24年度インド車両統計自動車二輪車【電動車小売り月報（ＦＡＤＡ）】2024年３月インド車両統計自動車二輪車