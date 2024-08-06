７月の輸入車販売４％増、日本勢が好調

韓国７月の輸入車販売４％増、日本勢が好調車両国・地域韓国業種車両関連タグ韓国自動車統計貿易関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波トヨタの７月販売６％減、価格競争が影響中国車両統計自動車電動車販売３台に２台が中国 24年上期、プラグインがけん引中国車両統計自動車起亜のセダン型ＥＶ、来年３月に生産開始か韓国車両自動車７月の輸入車販売４％増、日本勢が好調韓国車両貿易統計自動車トヨタ、今年の新車販売予測65万台に引下げタイ車両自動車ＥＶ充電設備が1.4万台に拡大、設置順調シンガポール車両自動車電機政策・法律・規制自動車統計トヨタの７月販売６％減、価格競争が影響中国車両統計自動車日産の７月販売21％減、４カ月連続減少中国車両統計自動車電動車販売３台に２台が中国 24年上期、プラグインがけん引中国車両統計自動車浦東新区、上半期の展示会は４％増の84回中国上海経済マクロ経済統計イベント長安汽車の７月販売、17.9％減の17万台中国重慶車両統計自動車フォーチュン500、中国企業数は２位転落中国経済マクロ経済統計貿易統計７月の輸入車販売４％増、日本勢が好調韓国車両貿易統計自動車工業団地公団、９カ月の土地販売800ha超タイ建設統計不動産建設・プラント５月対日輸出28％増、３カ月ぶりプラスミャンマー経済マクロ経済貿易統計繊維６月貿易収支、1.3億ドルの赤字ラオス経済マクロ経済貿易統計６月輸出額17.3％減、２カ月連続マイナスフィリピン経済マクロ経済貿易統計自動車電子・コンピューター食品・飲料鉄鋼・金属その他製造精密機器石油・石炭・ガス【月次リポート】フィリピン（７月）フィリピン経済マクロ経済貿易統計自動車インフラ金融一般建設・プラント社会一般政治一般政策・法律・規制災害