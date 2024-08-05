ホンダの７月販売41％減、６カ月連続減少

中国ホンダの７月販売41％減、６カ月連続減少車両NEW国・地域中国業種車両関連タグ中国日本自動車統計関連トピックス・特集・連載日系自動車メーカーの動向日系自動車メーカーの動向ホンダの７月販売41％減、６カ月連続減少中国車両統計自動車NEWいすゞ、タイで新型トラックの生産開始タイ車両自動車NEW日産、25～27年に３～５モデル投入＝地元紙タイ車両自動車NEWいすゞが独自の車両保険を導入、全車種対応マレーシア車両自動車保険車部品NEW製粉セレスター、生産増強へ３Ｑに試運転インドネシア製造決算食品・飲料その他製造農林・水産設備投資建設・プラント車部品ＡＳＫ、アイシン現地法人と合弁設立インド車両自動車車部品自動車統計力帆の７月販売23％減、３カ月連続マイナス中国重慶車両統計自動車NEW北汽新能源の７月新車販売、１万台超え記録中国北京車両統計自動車NEW東風汽車、武漢にグローバルイノベ拠点中国湖北車両統計自動車NEW商用ＮＥＶの遠程汽車、生産30万台到達中国浙江車両統計自動車NEW奇瑞の７月販売、30％増の19.5万台中国安徽車両貿易統計自動車NEW宇通客車、７月販売は９％減＝７カ月ぶり中国河南車両統計自動車NEW