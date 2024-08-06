北汽新能源の７月新車販売、１万台超え記録

中国北京北汽新能源の７月新車販売、１万台超え記録車両NEW国・地域中国北京業種車両関連タグ中国自動車統計関連トピックス・特集・連載アジアにＥＶ化の波アジアにＥＶ化の波北汽新能源の７月新車販売、１万台超え記録中国北京車両統計自動車NEWＢＹＤコリア、小型車ドルフィンを臨時走行韓国車両自動車NEWバッテリー３社、角型ＥＶ電池に注力韓国車両自動車車部品NEWＥＶ乗用車登録、７月は８％増の5468台タイ車両統計自動車NEWペンタマスター、スマホ向け需要の回復期待マレーシア製造決算自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信保健医療その他製造精密機器NEW現代自、持続可能な取り組みで２団体と提携シンガポール車両自動車ＩＴ一般電機食品・飲料教育環境NEW自動車統計力帆の７月販売23％減、３カ月連続マイナス中国重慶車両統計自動車NEW北汽新能源の７月新車販売、１万台超え記録中国北京車両統計自動車NEW東風汽車、武漢にグローバルイノベ拠点中国湖北車両統計自動車NEW商用ＮＥＶの遠程汽車、生産30万台到達中国浙江車両統計自動車NEW奇瑞の７月販売、30％増の19.5万台中国安徽車両貿易統計自動車NEW宇通客車、７月販売は９％減＝７カ月ぶり中国河南車両統計自動車NEW