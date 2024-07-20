【インドネシア経済統計】６月新車販売など

インドネシア【インドネシア経済統計】６月新車販売など経済NEW国・地域インドネシア業種経済関連タグインドネシア自動車観光マクロ経済統計貿易関連トピックス・特集・連載インドネシア経済統計自動車統計ＢＭＷの中国販売、１～６月は４％減中国車両統計自動車設備投資NEW河南省のＧＤＰ、１～６月は4.9％成長中国河南経済マクロ経済統計NEW浙江省のＧＤＰ、１～６月は5.6％成長中国浙江経済マクロ経済貿易統計NEW【インドネシア経済統計】６月新車販売などインドネシア経済マクロ経済貿易統計自動車観光NEW上期の企業別自動車輸出、奇瑞が１位中国車両貿易統計自動車車価格競争に是正の動き ドイツ系が値上げ、他社追随か中国車両統計自動車社会一般政策・法律・規制貿易統計スイス時計の本土輸出が２割減、消費低迷で中国商業貿易統計その他製造精密機器小売りNEW浙江省のＧＤＰ、１～６月は5.6％成長中国浙江経済マクロ経済貿易統計NEW海南省のＧＤＰ、１～６月は3.1％成長中国海南経済マクロ経済貿易統計NEW上期の乾燥ゴム輸出、14万トンで１％増加カンボジア製造貿易統計ゴム・皮革農林・水産NEW企業の７割超がＦＴＡで恩恵、経済団体調査シンガポール経済マクロ経済貿易統計NEW【インドネシア経済統計】６月新車販売などインドネシア経済マクロ経済貿易統計自動車観光NEWインドネシア経済統計【インドネシア経済統計】６月新車販売などインドネシア経済マクロ経済貿易統計自動車観光NEW【インドネシア経済統計】５月新車販売などインドネシア車両マクロ経済貿易統計自動車観光【インドネシア経済統計】４月新車販売などインドネシア経済マクロ経済貿易統計自動車観光【インドネシア経済統計】３月新車販売などインドネシア経済マクロ経済貿易統計自動車観光【インドネシア経済統計】２月新車販売などインドネシア経済マクロ経済貿易統計自動車観光【インドネシア経済統計】１月新車販売などインドネシア経済マクロ経済貿易統計自動車観光