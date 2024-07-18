【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2024年６月

インド【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2024年６月車両国・地域インド業種車両関連タグインド自動車二輪車統計関連トピックス・特集・連載インド自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）自動車統計上期の企業別自動車輸出、奇瑞が１位中国車両貿易統計自動車車価格競争に是正の動き ドイツ系が値上げ、他社追随か中国車両統計自動車社会一般政策・法律・規制一汽ＶＷの24年上半期販売、79.8万台中国吉林車両統計自動車車販売の広匯汽車が上場廃止へ、価格競争で中国車両統計自動車証券小売り鴻蒙智行、ＮＩＯと充電事業で協力中国深セン車両統計自動車インフラ長城「タンク」工場３カ所、生産を一時停止中国河北車両統計自動車インド自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2024年６月インド車両統計自動車二輪車【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2024年５月インド車両自動車【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2024年４月インド車両統計自動車二輪車【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2023/24年度インド車両統計自動車二輪車【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2024年２月インド車両統計自動車【自動車・二輪車統計月報（ＳＩＡＭ）】2024年１月インド車両統計自動車