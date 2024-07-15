【つれづれルピア】米利下げ観測

インドネシア【つれづれルピア】米利下げ観測金融NEW国・地域インドネシア業種金融関連タグインドネシア金融一般マクロ経済関連トピックス・特集・連載つれづれルピアＣＰＩ中国のインフレ率予測を下方修正、ＡＤＢ中国経済マクロ経済統計NEW北京のＧＤＰ、１～６月は5.4％成長中国北京経済マクロ経済統計NEW【つれづれルピア】米利下げ観測インドネシア金融マクロ経済金融一般NEWＮＺの２ＱＣＰＩ、3.3％上昇 予想下回り来月利下げもニュージーランド経済マクロ経済統計NEW台湾成長率を3.7％に上方修正、スタンチャート台湾経済マクロ経済統計ＩＴ一般24年成長率予測、4.2％に引き上げ＝ＤＢＳ台湾経済マクロ経済統計つれづれルピア【つれづれルピア】米利下げ観測インドネシア金融マクロ経済金融一般NEW【つれづれルピア】ルピア安進行中インドネシア金融金融一般【つれづれルピア】サプライズ利上げインドネシア経済マクロ経済金融一般【つれづれルピア】ルピア安進展インドネシア経済マクロ経済金融一般【つれづれルピア】米 金利利下げの動向インドネシア経済マクロ経済【つれづれルピア】インドネシア大統領選挙インドネシア経済マクロ経済