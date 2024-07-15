小売売上高の伸び率がコロナ後最小、６月経済

中国小売売上高の伸び率がコロナ後最小、６月経済経済NEW国・地域中国業種経済関連タグ中国自動車車部品電機化学一般繊維鉄鋼・金属農林・水産精密機器機械ガラス・セメントその他製造金融一般不動産建設・プラントＩＴ一般電子・コンピューター石油・石炭・ガス鉱業電力・ガス・水道卸売り小売り外食・飲食観光マクロ経済統計政策・法律・規制インフラ設備投資雇用・労務ＣＰＩ４～６月ＧＤＰ4.7％に減速 消費弱く、投資と外需が下支え中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造インフラ設備投資不動産建設・プラント政策・法律・規制小売りNEW小売売上高の伸び率がコロナ後最小、６月経済中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械ガラス・セメント農林・水産石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道金融一般設備投資卸売り不動産建設・プラント観光雇用・労務政策・法律・規制車部品小売り外食・飲食NEW24年下半期は景況感改善へ 成長率５％超えも、景気占う４要因マレーシア経済マクロ経済貿易設備投資政策・法律・規制NEW天津のＣＰＩ、６月は0.4％上昇中国天津経済マクロ経済統計遼寧のＣＰＩ、６月は0.1％上昇中国遼寧経済マクロ経済統計浙江の６月ＣＰＩ、0.4％上昇中国浙江経済マクロ経済統計自動車統計上海の自動車販売、上期は25％減の22万台中国上海車両貿易統計自動車NEW上海外高橋、上期の車輸出が全国最多中国上海車両貿易統計自動車NEW広州南沙港の車輸出、１～６月は49％増中国広東車両貿易統計自動車海運NEWベンツの中国販売、１～６月は９％減中国車両統計自動車NEW４～６月の設備稼働率74.9％、小幅改善中国経済マクロ経済統計NEW小売売上高の伸び率がコロナ後最小、６月経済中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械ガラス・セメント農林・水産石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道金融一般設備投資卸売り不動産建設・プラント観光雇用・労務政策・法律・規制車部品小売り外食・飲食NEW失業率小売売上高の伸び率がコロナ後最小、６月経済中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械ガラス・セメント農林・水産石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道金融一般設備投資卸売り不動産建設・プラント観光雇用・労務政策・法律・規制車部品小売り外食・飲食NEW「利上げなら失業率は急上昇」資産運用会社オーストラリア経済マクロ経済金融一般雇用・労務政策・法律・規制６月就業者9.6万人増、高齢者がけん引韓国経済マクロ経済統計雇用・労務５月も失業率横ばい、７カ月連続3.3％マレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務３Ｑ成長率は2.3％、香港大見通し香港経済マクロ経済統計政府、米シティの雇用創出「不十分」に反論インド経済マクロ経済統計金融一般雇用・労務