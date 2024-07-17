台湾成長率を3.7％に上方修正、スタンチャート

台湾台湾成長率を3.7％に上方修正、スタンチャート経済国・地域台湾業種経済関連タグ台湾ＩＴ一般マクロ経済統計ＣＰＩ台湾成長率を3.7％に上方修正、スタンチャート台湾経済マクロ経済統計ＩＴ一般24年成長率予測、4.2％に引き上げ＝ＤＢＳ台湾経済マクロ経済統計【グラフでみるＡＳＥＡＮ】消費者物価指数（５月） ４カ国で上昇率加速ASEAN経済マクロ経済統計４～６月ＧＤＰ4.7％に減速 消費弱く、投資と外需が下支え中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造インフラ設備投資不動産建設・プラント政策・法律・規制小売り小売売上高の伸び率がコロナ後最小、６月経済中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械ガラス・セメント農林・水産石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道金融一般設備投資卸売り不動産建設・プラント観光雇用・労務政策・法律・規制車部品小売り外食・飲食24年下半期は景況感改善へ 成長率５％超えも、景気占う４要因マレーシア経済マクロ経済貿易設備投資政策・法律・規制ＧＤＰ４～６月の業種別ＧＤＰ、不動産がマイナス中国経済マクロ経済統計ＩＴ一般電子・コンピューター通信その他製造金融一般その他サービス不動産倉庫陸運海運空運【大湾区の精鋭】イノベーションの宝庫、相乗効果に期待 【第11回】最終回中国経済マクロ経済ベンチャー自動車ＩＴ一般その他製造陸運港湾経済の規模、23年は２％増の6.2兆元中国経済マクロ経済統計海運24年成長率予測、4.2％に引き上げ＝ＤＢＳ台湾経済マクロ経済統計台湾成長率を3.7％に上方修正、スタンチャート台湾経済マクロ経済統計ＩＴ一般来年から減税策打ち切りも、フォック財務相ベトナム経済マクロ経済インフラ財政貿易統計台湾成長率を3.7％に上方修正、スタンチャート台湾経済マクロ経済統計ＩＴ一般６月の輸出5.1％増、半導体は５割増韓国経済マクロ経済貿易統計６月のＩＣＴ輸出31.1％増、主要品目が好調韓国ＩＴ貿易統計ＩＴ一般電子・コンピューター６月輸入物価指数、9.7％上昇韓国経済マクロ経済貿易統計南端経由のタイ貿易、順調な滑り出しミャンマー経済貿易統計海運政策・法律・規制上海外高橋、上期の車輸出が全国最多中国上海車両貿易統計自動車