上海外高橋、上期の車輸出が全国最多

中国上海上海外高橋、上期の車輸出が全国最多車両NEW国・地域中国上海業種車両関連タグ中国自動車統計貿易自動車統計上海の自動車販売、上期は25％減の22万台中国上海車両貿易統計自動車NEW上海外高橋、上期の車輸出が全国最多中国上海車両貿易統計自動車NEW広州南沙港の車輸出、１～６月は49％増中国広東車両貿易統計自動車海運NEWベンツの中国販売、１～６月は９％減中国車両統計自動車NEW４～６月の設備稼働率74.9％、小幅改善中国経済マクロ経済統計NEW小売売上高の伸び率がコロナ後最小、６月経済中国経済マクロ経済統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター電機化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器機械ガラス・セメント農林・水産石油・石炭・ガス鉱業インフラ電力・ガス・水道金融一般設備投資卸売り不動産建設・プラント観光雇用・労務政策・法律・規制車部品小売り外食・飲食NEW貿易統計上海外高橋、上期の車輸出が全国最多中国上海車両貿易統計自動車NEW上海の自動車販売、上期は25％減の22万台中国上海車両貿易統計自動車NEW広州南沙港の車輸出、１～６月は49％増中国広東車両貿易統計自動車海運NEW６月のエネルギー生産、原炭が今年初の増加中国資源貿易統計石油・石炭・ガス電力・ガス・水道NEW４～６月ＧＤＰ4.7％に減速 消費弱く、投資と外需が下支え中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューターその他製造インフラ設備投資不動産建設・プラント政策・法律・規制小売りNEW上半期の車輸出、過去最多 米国向け急増、ＨＶも善戦韓国車両貿易統計自動車NEW