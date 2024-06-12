今年のＧＤＰ成長率３％目標、観光振興

タイ今年のＧＤＰ成長率３％目標、観光振興経済NEW国・地域タイ業種経済関連タグタイ観光マクロ経済ＧＤＰ今年のＧＤＰ成長率３％目標、観光振興タイ経済マクロ経済観光NEW２ＱのＧＤＰ成長率６％に加速、外銀予測ベトナム経済マクロ経済統計NEW１～６月の経済成長率、4.7％見通し＝首相ラオス経済マクロ経済政策・法律・規制NEW豪企業信頼感がマイナスに ＧＤＰ減速反映して景況感も下落オーストラリア経済マクロ経済統計NEW電気代とガソリン代、値上げは慎重に＝首相ベトナム経済マクロ経済保健医療インフラ電力・ガス・水道教育政策・法律・規制対米ドル相場、年末に4.6リンギ＝メイバンクマレーシア金融マクロ経済金融一般政策・法律・規制失業率今年のＧＤＰ成長率３％目標、観光振興タイ経済マクロ経済観光NEWＱＬＤ予算案、選挙向け生活支援112億＄拠出オーストラリア経済マクロ経済自動車石油・石炭・ガス設備投資不動産陸運政策・法律・規制財政NEW４月も失業率横ばい、６カ月連続3.3％マレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務４月失業率4.0％、３カ月ぶり高水準フィリピン経済マクロ経済統計雇用・労務就職難、製造業強化が課題インド経済マクロ経済貿易電子・コンピューター電機その他製造精密機器社会一般雇用・労務政治一般選挙ＢＪＰ、連合各党との調整課題 鞍替えリスクも、防衛大・伊藤教授インド政治マクロ経済社会一般文化・宗教雇用・労務政治一般政策・法律・規制選挙