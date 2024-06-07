５月輸出額、７カ月連続増

台湾５月輸出額、７カ月連続増ＡＩ需要で、６月は19％増予想PICK UP経済NEW国・地域台湾業種経済関連タグ台湾マクロ経済統計貿易関連トピックス・特集・連載人工知能（ＡＩ）の今人工知能（ＡＩ）の今５月輸出額、７カ月連続増 ＡＩ需要で、６月は19％増予想台湾経済マクロ経済貿易統計NEWＡＩＳとガルフ、太陽光の通信インフラ整備タイＩＴＩＴ一般通信NEWＳＫ会長がＴＳＭＣと懇談、ＡＩ競争力強化韓国ＩＴＩＴ一般電子・コンピューター下院議長、河野デジ相とＡＩ巡り意見交換マレーシアＩＴＩＴ一般政治一般政策・法律・規制外交更新バイトダンス、ＡＩに100億リンギ投資計画マレーシアＩＴＩＴ一般設備投資職場でのＡＩ利用率88％、世界平均上回る香港ＩＴ統計ＩＴ一般電子・コンピューター貿易統計１～４月のサービス貿易、17％増の2.4兆元中国経済マクロ経済貿易統計その他サービス観光NEW５月の輸出7.6％増 ２カ月連続プラス、主力が伸び中国経済マクロ経済貿易統計自動車ＩＴ一般電子・コンピューター通信医薬品化学一般繊維鉄鋼・金属その他製造精密機器石油・石炭・ガス鉱業政策・法律・規制車部品NEW５月の掘削機販売、２カ月連続で増加中国製造貿易統計その他製造機械インフラ不動産建設・プラントNEW５月輸出額、７カ月連続増台湾経済マクロ経済貿易統計NEW５月輸出額、７カ月連続増 ＡＩ需要で、６月は19％増予想台湾経済マクロ経済貿易統計NEW商務省、新市場強化で通年輸出１～２％増へタイ経済貿易統計メディア政策・法律・規制NEW