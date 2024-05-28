【香港・マカオ経済統計】４月

香港【香港・マカオ経済統計】４月経済国・地域香港業種経済関連タグ香港金融一般小売りその他サービスマクロ経済統計貿易雇用・労務関連トピックス・特集・連載香港・マカオ経済統計貿易統計【香港・マカオ経済統計】４月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売り経済改革にイスラム法の具体化を＝中銀総裁マレーシア金融マクロ経済貿易統計金融一般イベント文化・宗教政策・法律・規制【グラフでみるＡＳＥＡＮ】輸出額（３月） ５カ国で前年同月割り込みASEAN経済マクロ経済貿易統計世界貿易減少、豪は２番目に打撃大＝ＯＥＣＤオーストラリア経済マクロ経済貿易統計政策・法律・規制湖北の１～４月経済統計、鉱工業は7.7％増中国湖北経済マクロ経済貿易統計自転車の輸出好調、１～３月は３割増中国製造貿易統計二輪車その他製造香港・マカオ経済統計【香港・マカオ経済統計】４月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売り【香港・マカオ経済統計】３月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売り【香港・マカオ経済統計】２月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売り【香港・マカオ経済統計】１月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売り【香港・マカオ経済統計】2023年12月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般その他サービス雇用・労務小売り【香港・マカオ経済統計】11月香港経済マクロ経済貿易統計金融一般雇用・労務