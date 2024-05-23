24年成長率の予測維持、下振れリスク残るも

シンガポール24年成長率の予測維持、下振れリスク残るもPICK UP経済NEW国・地域シンガポール業種経済関連タグシンガポールマクロ経済統計ＧＤＰ訪中客の旅行消費、10年で計4.5兆ドルも中国観光マクロ経済貿易統計設備投資その他サービス陸運海運空運観光政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW24年成長率見通し2.5％、中銀が上方修正韓国経済マクロ経済統計NEWカシコン・クルンタイ銀、成長率予測引下げタイ経済マクロ経済金融一般NEW時間当たり労働生産性、１～３月は1.9％上昇マレーシア経済マクロ経済統計雇用・労務NEW24年成長率の予測維持、下振れリスク残るもシンガポール経済マクロ経済統計NEWマニラ湾橋に5000億円融資 国際銀２行、経済圏を拡大へフィリピン運輸マクロ経済インフラ建設・プラント陸運政策・法律・規制財政NEW貿易統計遼寧の１～４月経済統計、鉱工業は3.2％増中国遼寧経済マクロ経済貿易統計NEW訪中客の旅行消費、10年で計4.5兆ドルも中国観光マクロ経済貿易統計設備投資その他サービス陸運海運空運観光政策・法律・規制小売り外食・飲食NEW４月の輸出は6.8％増、米欧向け好調タイ経済マクロ経済貿易統計NEW４月の自動車輸出、12％減の７万台タイ車両貿易統計自動車二輪車NEW中国税関への登録申請、過去２年半で３千件ミャンマー食品貿易統計食品・飲料農林・水産NEW４月の物価上昇率2.7％、前月から横ばいシンガポール経済マクロ経済統計NEW